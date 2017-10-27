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Завтра в Коле состоится гала-концерт фестиваля «Трасса»

10:1527 октября 2017Просмотров: 108

28 октября на сцене Кольского районного центра культуры состоится гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». 

Свои выступления представят победители площадок «Трассы» - фестиваля эстрадного вокала «Взлетная полоса», фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваля эстрадного и современного танца «Highway», фестиваля рок-музыки «Rock Motor», фестиваля театрального искусства «Анти-freeze». Также на гала-концерте выступят лауреаты и обладатели гран-при – высшей награды фестиваля «Трасса» прошлых лет.

Кульминацией фестиваля станет вручение гран-при участнику десятой, юбилейной «Трассы».

Организаторы приглашают жителей и гостей региона на одно из самых ярких молодежных событий года и ждут всех 28 октября в Кольском районном центре культуры (г. Кола, Защитников Заполярья, д.7).

Начало концерта в 16.00. Ведущие - Александр Суняев и Егор Банишевский.

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