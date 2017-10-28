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Активисты общественной организации помогают вернуть пенсию мурманскому пенсионеру

18:3328 октября 2017Просмотров: 591

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в сентябре обратился житель Мурманска, пенсионер Михаил Мыльников. По словам мужчины, в течение двух месяцев ему урезали и без того небольшую пенсию – каждый раз на 2 тысяч рублей, ссылаясь на отсутствие регистрации в течение недели.

Мыльников пояснил: 10 августа временная регистрация, действительно, закончилась, а 17 уже была продлена.

И хотя документы были поданы вовремя, процесс рассмотрения затянулся на несколько недель, отсюда и потерянные семь дней. Региональное отделение ОНФ будет добиваться возобновления пенсионных выплат Михаилу Мыльникову, ситуация останется на контроле общественников.

Активисты ОНФ передали обращение пожилого мурманчанина в региональное отделение Пенсионного фонда с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, а спустя почти месяц получили ответ: документы заявителя проверены, разъяснения ему даны.

Вот только от них Мыльникову легче не стало. Как рассказал общественникам пенсионер, после вмешательства общественников его попросили явиться в управление ПФР в Ленинском округе, но отнюдь не за тем, чтобы помочь: сотрудники выразили недовольство обращением Мыльникова к общественникам и сообщили о том, что пенсия ему в ближайшее время начисляться не будет до тех пор, пока с предыдущего места проживания не придет подтверждение того, что там пожилой мурманчанин не зарегистрирован, а это – минимум три месяца, сообщает Onf.Ru

Печать же в паспорте о выписке из квартиры, заявили мужчине в ПФР, доказательством не является.

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