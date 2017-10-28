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​Информацию о размере материнского капитала можно будет получить в электронной форме

16:0028 октября 2017Просмотров: 450

На заседании Правительства одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 12 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Законопроектом предлагается предоставить гражданам, получившим сертификат на материнский капитал, возможность получения информации о размере материнского капитала в электронной форме.

Об этом сообщает Минтруд. 

В настоящее время Пенсионный фонд России ежегодно не позднее 1 сентября информирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского капитала. При этом информирование проводится один раз в год, как правило, путем направления заказных писем с извещением о размере материнского (семейного) капитала.

Предлагаемые изменения позволят оптимизировать и ускорить процесс получения семьями актуальных сведений о размере материнского капитала в удобной для них форме.

Справочно:

По состоянию на 1 октября 2017 года за время реализации программы материнского капитала (2007-2017 годы) более 8,1 млн семей получили государственные сертификаты на материнский капитал.

Более 5,39 млн семей (66,2 %) уже обратились за использованием средств материнского (семейного) капитала, при этом около 4,7 млн семей полностью использовали эти средства.

Наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Фото: Минтруд России

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