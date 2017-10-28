Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 28 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В автоматическом режиме. В Кольской ГМК введена в эксплуатацию весоизмерительная система рудника «Северный».

Из Мурманска стартовал поход по памятным местам Печенгского района и Восточного Финнмарка, посвящённый 73 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.

Новый год и новые публикации. В Заполярном завершилась первая сессия нового учебного сезона «Школы журналистики Игоря Попова».

От души и для людей. В Никеле, на базе Историко-краеведческого музея, готовится к открытию культурный центр «Живая история».