Телепрограмма на 29 октября (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 29 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Фабрика NNовостей (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Шиворот-навыворот.

Чертенок № 13.

10:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Бременские музыканты. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2009 г.

Режиссер Дирк Регель.

В ролях: Питер Стрибек, Харальд Шмидт, Ханнелоре Эльснер, Бастиан Пастевка, Флориан Мартенс, Гезина Кукровски, Анна Фишер, Йоханнес Цирнер, Михаэль Лотт, Франк Гиринг.

Однажды осёл, кот, собака и петух сбежали с фермы и направились в город Бремен, чтобы стать бродячими музыкантами. И они смогли прославиться на весь мир! Чтобы избежать попадания в суп, животные сбегают с фермы своих хозяев. В то же время из дома родителей исчезает дочь, которая не желает выходить замуж за немилого, но богатого соседа. Вслед за непокорной девицей отправляется влюбленный в нее слуга…

12:02 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Ковда. Мумии православного храма. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. 69 чудес света.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Шиворот-навыворот.

Чертенок № 13.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! (16+)

17:00 Главная партия. Политическое шоу с Сергеем Юдковым (16+)

18:00 Десять зим. Художественный фильм (16+)

Италия, Россия. 2009 г.

Мелодрама.

Режиссер Валерио Мьели.

В ролях: Изабелла Рагонезе, Микеле Риондино, Глен Блэкхолл, Сергей Жигунов, Сергей Никоненко, Любовь Зайцева, Элис Торриани, Сара Лаззаро, Франческо Брэнди, Люка Авальяно.

Десять зим пришлось пережить двум молодым людям, Сильвестро и Камилле, для того, чтобы познать настоящее чувство. Это история о любви, точнее, пролог истории любви, рассказанный в десяти картинах. Когда они встретились впервые, зимой 1998-го, им было около двадцати, в финале — тридцать. Раз в год их мир приоткрывается для нас всего на несколько дней или даже часов. И тогда мы видим героев — таких красивых, умных и темпераментных, таких разных и в то же время очень похожих — на новом этапе их судьбы. Каждый из них по-своему стремится к романтической и нетривиальной жизни. Наверное, это и привлекает их друг в друге. Иногда Камилла и Сильвестро — «влюбленные», иногда — «друзья», а то и просто «случайные знакомые». Иногда их судьбы переплетаются, иногда — идут параллельно. Должно было пройти десять зим, прежде чем между ними исчезли непреодолимые, как казалось, противоречия, разногласия, расстояния. И лишь спустя десять зим Сильвестро и Камилла понимают, что они больше не в силах бороться с притяжением, которое возникло между ними десять зим назад. Десять зим - в неповторимых по своей красоте Венеции и Москве.

19:47 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Первый сквер.

Заповедник. Дальние края.

20:00 Олег Меньшиков. Время, когда ты можешь все! Документальный фильм (16+)

Что такое свобода, когда ты — чиновник? Был актёр Меньшиков, а теперь – худрук целого театра. Лидер, руководитель сложного механизма. Еще вчера тебе надо было просто о чем‑то договориться всего лишь с самим собой. А сегодня тебе надо договориться с сотней человек, убедить, понервничать, доказать, спланировать, еще и никого не обидеть. Зачем это всё нужно, если вчера ты был свободный, а сегодня бесконечно обязанный? Мы постараемся ответить на эти вопросы в нашем фильме вместе с Олегом Меньшиковым, который остается одним из самых популярных и любимых актёров.

21:00 Матрица времени. Художественный фильм (16+)

США. 2017 г.

Триллер, драма, детектив.

Режиссер Ри Руссо-Янг.

В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули, Елена Кампурис, Синти У, Медальон Рахими, Эрика Тремблэй, Лив Хьюсон, Диего Бонет.

Саманта — девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу 12 февраля, что-то пошло не так, а потом произошла авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает…

22:42 Ненормальная. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Мелодрама.

Режиссер Александр Глобин.

В ролях: Ольга Прокофьева, Андрей Финягин, Михаил Богдасаров, Оксана Дорохина, Ксения Зайцева, Игорь Карташев, Игорь Гаспарян, Макс Максимов, Юрий Квятковский, Анна Воронова.

История эта кажется нереальной, придуманной от начала до конца. Ну, какая нормальная женщина станет ловить на улице незнакомого мужчину с просьбой помочь ей родить ребенка? Да еще за деньги. Но кто бы мог предположить, что через несколько часов этот самый мужчина, пытавшийся сначала откупиться от навязчивой особы, будет объясняться ей в любви, покупать цветы и совершать безрассудные поступки!

00:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Шпицберген.

00:33 Телегазета (12+)

01:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

01:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Царская северная рыба.

02:00 Телегазета (12+)

02:30 Частный детектив, или Операция «Кооперация». Художественный фильм (16+)

СССР. 1989 г.

Криминальная комедия.

Режиссер Леонид Гайдай.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Спартак Мишулин, Ирина Феофанова, Роман Мадянов, Александр Белявский, Михаил Кокшенов, Ментай Утепбергенов,

Леонид Куравлёв, Михаил Светин, Нина Гребешкова.

Молодой человек, оставшись без работы, решает открыть частное сыскное бюро. Неожиданно подворачивается серьезное дело. Но вскоре детектив попадает в руки главаря-мафиози…

03:59 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Прогноз погоды. Сегодня для того, чтобы узнать погоду на завтра, достаточно нажать кнопку в гаджете. О том, кто и как в реальности "делает погоду", рассказывает этот фильм.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)