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Без денег и колёс. Мошенники обманывают северян в интернете

12:4729 октября 2017Просмотров: 57

Житель города Полярные Зори перевел предоплату мошенникам из сети Интернет

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, северяне по-прежнему верят заочным «продавцам» всевозможных товаров и переводят им предоплату за неполученные вещи или неоказанные услуги.

Так, в отдел полиции по городу Полярные Зори обратился местный житель 1962 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что нашел на специализированном сайте автозапчастей объявление о продаже колес. Цена предложенного товара его устроила, и  он заказал себе комплект из 4 колес.

Посредством переписки северянину сообщили, что для получения товара ему необходимо перевести предоплату на указанный счет в сумме 14 тысяч рублей. Мужчина отправил деньги на счет неизвестного ему лица, однако обещанный товар так и не получил. Сайт в скором времени оказался заблокирован.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что деньги были направлены на номер счета, зарегистрированный в г. Москве. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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