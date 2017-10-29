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Сегодня исполняется 65 лет со дня образования вневедомственной охраны

15:3029 октября 2017Просмотров: 80

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУГОМ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От имени командования, совета ветеранов Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации поздравляю личный состав вневедомственной охраны с замечательной датой - 65-й годовщиной со дня образования!


За эти годы был пройден славный путь, успешно выполняются поставленные задачи.
Сегодня Вы используете самые современные охранные технологии, новинки электроники и техники, позволяющие защитить как объекты особой важности, так и личное имущество граждан. Количество объектов, находящихся под Вашей защитой, говорит об огромном доверии, оказанном гражданами и государством.
Деятельность вневедомственной охраны многогранна, поэтому сложна. Ежедневно сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают охрану объектов и личного имущества граждан, следят за общественным порядком. Группы задержания службы решают вопросы раскрытия, профилактики преступлений, обеспечивают охрану и общественную безопасность. Значительное количество грабежей и разбойных нападений, совершенных в многолюдных местах, раскрывается полицейскими отделов вневедомственной охраны «по горячим следам».
Дорогие товарищи, примите искренние поздравления с праздником, сердечные пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира, добра и успехов в нашем нелегком труде во имя процветания нашей Родины!

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