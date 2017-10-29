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Шесть сигов, одна кумжа и до пяти лет лишения свободы

14:3029 октября 2017Просмотров: 53

Полицейские Печенгского района задержали подозреваемых в незаконной добыче биоресурсов.

Так, в ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции Печенгского района на озере Куэтсъярви пресекли факт браконьерства.

Двое ранее не судимых жителей поселка Никель 1959 и 1957 годов рождения с помощью моторной лодки установили ставную сеть. На момент задержания полицейскими северяне успели добыть шесть сигов и одну кумжу, относящихся к семейству лососевых.

По факту в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция за данное преступление – лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до начала декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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