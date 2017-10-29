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В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения в нахимовцы

18:5429 октября 2017Просмотров: 54

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения в нахимовцы. Обязательство нахимовца принесли учащиеся всех трёх курсов единовременно, поскольку в этом году производился набор в училище мальчиков разного возраста в пятый, шестой и седьмой классы общим количеством - 240 человек.

Церемония состоялась на училищном плацу перед главным административно-учебным корпусом в соответствии со всеми традициями проведения воинских ритуалов: с выносом знамени, встречей старшего военного начальника, исполнением Государственного гимна и прохождением торжественным маршем.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, представители областной и городской власти, родители нахимовцев. Обеспечили проведение церемониала военный оркестр Северного флота, военнослужащие экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», центра материально-технического обеспечения и военной полиции.

Нахимовцы хором исполнили гимн училища, а также каждый класс спел строевую песню, проходя строевым шагом перед трибуной с высокими начальниками.

Напутствуя самых юных представителей ВМФ России, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что они стали членами большой и дружной военной семьи и должны отлично учиться, чтобы стать командирами кораблей и флотоводцами.

Удостоверения нахимовцев, специально изготовленные к торжественной церемонии, мальчикам раздали уже в расположении их подразделений в присутствии родителей. Также каждый нахимовец получил в подарок ноутбук.

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