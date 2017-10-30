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95-летие санитарно-эпидемиологической службы

20:0630 октября 2017Просмотров: 115

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области состоялось мероприятие, посвященное 95-летию санэпидемслужбы. С юбилеем коллектив управления поздравила губернатор Марина Ковтун.

От имени Правительства Мурманской области и от себя лично я поздравляю вас с таким знаменательным юбилеем: 95-летием создания службы, федеральной службы по надзору за правами человека, в сфере прав потребителей и благополучие человека в целом.

Санэпидемслужба начала свою работу в далеком 1922 году. Надзор за пригодным состоянием жилья, чистотой питьевой воды, свежестью продуктов питания, благоприятными условиями учебы и отдыха. Прошло почти 100 лет, а ее задачи не изменились.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Заверяю вас, что мы прекрасно понимаем сложность вашей работы и важность тех задач, которые вы выполняете».

Поблагодарив за работу, губернатор вручила почетные грамоты и благодарности особо отличившимся сотрудникам.

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