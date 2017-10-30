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Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив Управления Роспотребнадзора по Мурманской области с 95-летием

12:4530 октября 2017Просмотров: 86

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

С знаменательной датой коллектив управления поздравила губернатор Марина Ковтун.

Внушительный юбилей говорит об особой значимости Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в жизни страны, подчеркнула глава региона в своём выступлении.

«Чем выше уровень жизни общества, чем больше вокруг нас товаров и услуг, тем больше у вас повседневной, текущей, но от того не менее важной работы. В зону вашей ответственности входит контроль распространения сезонного гриппа и активно идущая сейчас вакцинация. Такие важные факторы социального благополучия, как состояние жилья, качество питьевой воды и продуктов питания, условия учёбы и отдыха детей, находятся под вашим неусыпным надзором», – сказала Марина Ковтун.

В этой работе постоянными партнёрами управления выступают власти всех уровней, медики, МЧС, правоохранительные и надзорные структуры.

«Мы соратники в общем деле: обеспечении безопасности и законных прав северян. Мы прекрасно осознаём единство наших задач, ценим наше сотрудничество и крайне внимательно относимся к позиции управления по всем насущным вопросам», – заверила Марина Ковтун.

Глава региона пожелала сотрудникам управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области неиссякаемых сил для продолжения необходимого обществу труда, крепкого здоровья, счастья и успехов в службе.

Почётной грамотой Губернатора Марина Ковтун отметила вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области начальника отдела санитарного надзора управления Светланы Дмитриевской и начальника территориального отдела управления в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск Евгения Шлейфера.

Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Людмила Бурая, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Марина Ермакова, заведующая отделом лабораторного контроля Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области Виктория Кузнецова, начальник территориального отдела управления в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Виктор Онищенко, заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Светлана Онищенко, заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления Юлия Рыжова, врач-бактериолог микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области Ольга Тарасенко, начальник отдела санитарного надзора на транспорте и охраны границ управления области Татьяна Шерстнёва.

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