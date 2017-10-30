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Итоги производственной деятельности группы «Норильский никель» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года

17:4430 октября 2017Просмотров: 39

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, объявляет предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года.

«Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания, мы увеличили объемы производства никеля на 10% в третьем квартале, - прокомментировал первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко производственные результаты за третий квартал 2017 год.При этом неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей Медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение. Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным металлам на 2017 год на прежнем уровне».

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской биржах.

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