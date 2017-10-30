Избавиться от лишнего веса и скорректировать фигуру поможет холод

В этом уверены разработчики нового аппарата из Калифорнии. Свой метод они назвали криополизом. Особый способ охлаждения участков тела, позволяет быстро и безболезненно избавиться от лишних жировых клеток. Эффективность метода подтверждают многочисленные клинические испытания. У мурманчан появилась возможность попробовать новую процедуру на себе. Обо всём подробно - в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Zeltiq - так называется новый аппарат для криополиза. И одновременно с ним Zeltiq это американская фирма, которая его разработала. Новый прибор уникален. Он позволяет избавиться от нежелательных жировых отложений там, где это необходимо, и тем самым помогает корректировать фигуру. Поэтому процедура так и называется «Cool Sculpting», что в буквальном переводе означает холодное скульптурирование.

Наталья Филиппова, международный тренер компании Zeltiq: «В основе работы данного аппарата лежит методика криолиполиза, состоящая из двух слов: крио и липолиз. Крио - это замораживание, липолиз - это удаление жировой ткани. При этом под действием холода локальная жировая складка, с которой мы работаем, она замораживается, и часть жировых клеток погибает навсегда».

Лишние клетки выводятся из организма естественным путём. Никаких токсических воздействий и операционных вмешательств процедура не требует. Поэтому для пациента она совершенно безопасна.

Алеся Иванова, врач косметолог: «Перед началом процедуры мы проводим консультацию с пациентом. Мы оцениваем все возможные зоны проблемные, которые может устранить этот аппарат. Мы заполняем консультационный бланк, на котором отражаем какие используются насадки и что можно сделать с пациентом».

Прежде чем начать процедуры специалисты делают несколько фото. Через два месяца, сравнивая кадры до и после, можно будет своими глазами увидеть и оценить результат.

Наталья Филиппова, международный тренер компании Zeltiq: «Безболезненно, без реабилитационного периода. То есть человек не выпадает из своей нормальной жизни. Он приходит делает у нас процедуру и на следующий день или даже в этот же день идёт дальше продолжает работать и живёт обычной нормальной жизнью».

Передовая методика получила признание во всем мире. Возможность пройти такую процедуру есть и у мурманчан. Салон красоты и здоровья «Планета Sра» предоставляет такую услугу. Квалифицированные специалисты помогут правильно определить зоны для воздействия аппарата. Чаще всего это нижняя зона живота, бока, спина, внутренняя поверхность бёдер, руки. Можно убрать даже, так называемый, второй подбородок.

Кристина Селиманова - эстетист по телу «Планета Spa»: «На данном этапе процедуры мы прикладываем манипулу к выделенной зоне. Манипула захватывает выделенную часть и начинается сама процедура, во время которой пациент может спокойно читать или говорить по телефону. Процедура протекает один час».

Процедура безболезненная. Эффект после сеанса терапии ощутим не сразу, но уже через несколько недель, когда лишние жировые клетки покинут организм, фигура заметно изменится. За раз аппарат позволяет удалить до 50% жировых клеток на участке. При необходимости без вреда здоровью процедуру можно повторить.

Дарья Шмит, посетитель салона красоты «Планета Spa»: «Доктора создали максимально комфортную атмосферу во время процедуры. Сама процедура прошла достаточно быстро, совершенно безболезненно. Ощущения более чем приятные. Я думаю, что результаты не заставят себя долго ждать».

Записаться на консультацию и приём можно по телефону в Мурманске 45-13-00.