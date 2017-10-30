Кто выгрызает мякиш из корок? Мурманчанка ищет хлебного «беспредельщика»

В редакцию ТВ-21 обратилась наша зрительница Ольга Петренко, рассказала о «беспределе», который происходит в Мурманске. По её словам, каждую субботу и воскресенье обочину дороги от улицы Старостина к улице Мира неизвестные посыпают хлебными корками. Причем, это не маленькие кусочки для синиц и воробьев, а большие куски.

«Что это??? Люди, что вы делаете??? Если это благие намерения накормить голодных птиц, измельчите хлеб и обозначьте место. Но то что я увидела, никак на кормушку не похоже.. Может общественность как- то отреагирует и выявят «кормильцев»... Это просто жесть и беспредел...»