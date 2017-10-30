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Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета вблизи архипелага Шпицберген

10:3030 октября 2017Просмотров: 124

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования генеральному директору ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» Александру Веселову, родным и близким погибших в связи с гибелью людей в результате крушения вертолёта треста вблизи архипелага Шпицберген.

«Нам, северянам, хорошо известно, что любая работа в Арктике заведомо связана с риском. Его прекрасно осознают мужественные люди, напряженно трудящиеся в высоких широтах на благо Отечества. Но боль утраты от этого не становится легче. Семьи потеряли сыновей, мужей и отцов, а страна – замечательных специалистов. Искренне скорблю вместе с вами», – сказано в телеграмме.

В этот тяжёлый час глава региона пожелала родным и близким погибших терпения, сил и присутствия духа.

 

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