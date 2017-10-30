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Минобрнауки поддержало заявку Мурманской области на строительство новой школы в Североморске

16:3030 октября 2017Просмотров: 118

Министерство образования и науки Российской Федерации поддержало заявку регионального министерства образования и науки на строительство в 2019-2020 годах общеобразовательной школы на 1200 учащихся в ЗАТО г. Североморск.
Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко.

Как пояснила глава ведомства, министерство образования и науки Мурманской области в середине октября направило заявку на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование».

Проект направлен на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

«В соответствии с решением федерального министерства, принятого по итогам конкурсного отбора, Мурманской области будет выделена субсидия из федерального бюджета в общей сумме 750,7 млн рублей. Объем софинансирования из регионального бюджета составит 306,6 млн руб. Заключение соглашения на субсидию будет осуществлено в начале 2018 г.», – уточнила глава ведомства.

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