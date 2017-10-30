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Мурманчане собрали 4 тонны макулатуры, чтоб помочь бродячим животным

14:4830 октября 2017Просмотров: 65

27 октября в Мурманске состоялся благотворительный сбор макулатуры: по итогам было набрано более 4 тонн бумаги и картона. 5500 рублей переданы в пользу фонда помощи животным.

Более 60 человек приняли участие в благотворительной акции.

Акция также приурочена к двум экологическим праздникам: Международному дню без бумаги и Всемирному дню вторичной переработки.

Деньги в размере 5500 рублей переданы фонду помощи животным «Путеводная звезда», представители которого совсем скоро скажут, на помощь какому животному отправились собранные средства.

Следующая акция пройдет в начале декабря. Следите за новостями в группе проекта.

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