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Мурманская область - в числе лидеров по энергоэффективности среди российских регионов

15:1530 октября 2017Просмотров: 94

Согласно рейтингу, подготовленному Минэнерго России по итогам 2016 года, Мурманская область второй год подряд занимает первое место среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности, к которому относится 43 региона.

Рейтинг регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности возглавил Санкт-Петербург, опередив прошлогоднего лидера – Ханты-Мансийский автономный округ.

Среди регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности первое место у Ставропольского края. В целом по Российской Федерации Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности, опередив значительную часть регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности.

При составлении рейтинга эксперты Минэнерго использовали несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализация механизма энергетических деклараций, энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения в бюджетном секторе. Ознакомиться с рейтингом энергоэффективности субъектов РФ можно на сайте Минэнерго России.

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