На Северном флоте в честь 73-й годовщины разгрома гитлеровцев в Заполярье поднято Знамя Победы

В главной базе Северного флота – городе Североморске прошли памятные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине окончания Петсамо-Киркенесской наступательной операции и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

В честь этого события на 25-метровом флагштоке, установленном на мысе Алыш, была поднята увеличенная копия Знамени Победы (площадью 24 квадратных метров).

В церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Варвара Ивановна Бондарук, награждённая медалью «За оборону Советского Заполярья», командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, военнослужащие, юнармейцы и школьники Североморска и ряда других флотских гарнизонов, принимающие участие в областной молодёжной историко-краеведческой игре, под названием «Освобождение Заполярья».

Выступая перед молодёжью, вице-адмирал Николай Евменов напомнил про мужество, самопожертвование и героизм, которое проявили защитники Заполярья и все советские воины Великой Отечественной войны, защищавшие Родину, чтобы над поверженным Рейхстагом взвилось Знамя Победы и их потомки могли жить в мире. Командующий призвал молодых людей быть патриотами своей страны, достойными памяти ветеранов.

После подъема знамени все участники церемонии возложили цветы к памятнику Героям-североморцам – защитникам Заполярья на Приморской площади.