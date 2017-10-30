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Погибшую семью мало кто знал. Предварительные подробности тройного убийства в Североморске

20:0830 октября 2017Просмотров: 268

И начнём наш выпуск с информации о трагедии, которая произошла накануне в Североморске. Мужчина убил жену, ребёнка, а затем застрелился сам. Татьяна Юлусова и Андрей Бричка выясняли подробности.

Этот снимок с места преступления вчера опубликовал информационный городской портал Североморска. Тела и лица замазаны, сложно разглядеть фигуры людей, но есть комментарии:

«Как стало известно, военнослужащий 1986 года рождения, находясь в квартире, из обреза застрелил не своего 7 летнего ребенка и его мать. После чего застрелился сам».

Предварительно известно, что погибшая раньше жила в Саратове. В Североморск она и её несовершеннолетний сын приехали весной этого года. Женщина вышла замуж за военного. Новость о трагедии, тройном убийстве, быстро распространилась в сети. Жители Североморска комментировали произошедшее:

«Девушку звали Катюша, сына её Артем, она была детским психологом и всю жизнь проработала воспитателем детского сада, её все любили и она была очень хорошим и порядочным человеком. Артем был самым доброжелательным и умным мальчиком, полгода назад они переехали в Североморск».

«Чудовищное событие, трагедия, которая не вернёт 3 жизни. Не мусольте, и не домысливайте, не надо. Страшно, пусть никого из нас не коснется такая трагедия. Знала семью, шок! Не понимаю и не верю!»

«Город Североморск, улица Сивко, дом 11. Здесь, в первом подъезде, на 4 этаже произошла трагедия. В воскресенье, во второй половине дня, прозвучали три выстрела».

«А, может, их было и больше. Сейчас вся информация по этому делу с пометкой «предварительно известно». Вчера на месте работали сотрудники полиции и следственного управления. Собрать данные о семье, вероятно, будет не просто, пара с ребёнком переехали в этот дом недавно».

«Они только приехали. Они совершенно новые жильцы. Никто ничего не знал. Вряд ли вам кто-то что-то скажет».

«Они только въехали, они только купили квартиру. О них тут никто не знал».

Известно наверняка, что тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания. Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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