Пограничники поймали двух браконьеров на реке Печенга

30 октября вступило в силу постановление Печенгского районного суда Мурманской области в отношении двух мужчин, осуществлявших незаконный вылов семги.

Браконьеров выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в устье реки Печенга.

Один из граждан зарегистрирован в Архангельской области, другой – в Вологодской. Было установлено, что во время незаконной рыбалки они проживали в Заполярном.

Браконьеры установили сети в местах миграционного хода семги, и на момент задержания уже успели выловить несколько рыб.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Печенгским районным судом Мурманской области вынесено постановление об освобождении мужчин от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, и на основании того, что они впервые совершили преступление небольшой тяжести, способствовали раскрытию и расследованию преступления, возместили причиненный ущерб.

Также, на основании постановления указанного суда, были конфискованы 2 лодки и ставные сети в пользу государства, сообщает пресс-служба пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.