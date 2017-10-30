Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Застрелил жену, ребёнка и затем покончил с собой. Предварительные подробности тройного убийства в Североморске



Посоревноваться с коллегами из разных областей и определить лучшего в своем деле. Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2017» стартовал в Мурманске.



Хорошими делами прославиться можно. В Мурманске подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива».



Пополнение в братстве военно-морского флота. Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища приняли торжественное обязательство.



Кладезь научных открытий. Мончегорск погрузился в виртуальную реальность на фестивале «Arctic Wave».

