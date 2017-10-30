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Полное видео программы «Новости»

20:0030 октября 2017Просмотров: 115

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 30 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Застрелил жену, ребёнка и затем покончил с собой. Предварительные подробности тройного убийства в Североморске

Посоревноваться с коллегами из разных областей и определить лучшего в своем деле. Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2017» стартовал в Мурманске.

Хорошими делами прославиться можно. В Мурманске подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива».

Пополнение в братстве военно-морского флота. Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища приняли торжественное обязательство.

Кладезь научных открытий. Мончегорск погрузился в виртуальную реальность на фестивале «Arctic Wave».

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