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Пополнение в братстве военно-морского флота России

20:0430 октября 2017Просмотров: 117

В минувшую субботу в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища его воспитанники впервые были посвящены в нахимовцы.

«Товарищ-командующий Краснознамённым Северным флотом! Нахимовское военно-морское училище в городе Мурманске по случаю торжественного посвящения воспитанников в нахимовцы построено! Начальник училища вице-адмирал Максимчук».

На плацу 236 человек - сразу три курса первых воспитанников, поступивших в училище в сентябре этого года. Конкурс был восемь человек на место. Пройдя сложные вступительные экзамены по английскому, русскому языку и математике, лучшие из лучших, почти два месяца готовились к этому дню.

Николай Евменов, командующий Северным флотом РФ: «Вы являетесь приемниками. На вас лежит большая ответственность. Вы влились в дружную семью вооружённых сил России и в дружную семью крепкую военно-морского флота».

Торжественное обязательство - клятву нахимовца, воспитанники принимали хором. Перед родными и близкими, перед руководством флота, города и области.

Алексей Тюкавин, первый заместитель Губернатора Мурманской области: «Вашим главным шефом и наставником является самый мощный в России Краснознамённый Северный флот. У которого героические традиции в прошлом и славные достижения сегодня».

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Вас впереди ждёт замечательная судьба. И не важно, в каких частях и подразделениях, на каких кораблях и лодках вы будете служить. Вас ждут бескрайние моря и океаны, новейшие корабли, сплочённые высокопрофессиональные дружные экипажи».

От мурманчан, от администрации города-героя Андрей Сысоев вручил начальнику училища Алексею Максимчуку сертификат на 180 тысяч рублей для улучшения социально-бытовых условий полярных нахимовцев.

После официальных речей будущие командиры кораблей, подводных лодок, береговых соединений флота и морские авиаторы, чеканя шаг, парадным маршем отправились во взрослую жизнь.

Николай Евменов, командующий Северным флотом РФ: «Теперь они не просто воспитанники, а вступили в нахимовское братство. Это маленькие мужчины уже. Надели форму и понимают ответственность».

В жилом корпусе нахимовцев ждали удостоверения, специально изготовленные к торжественной церемонии и ноутбуки на период обучения. Здесь родители смогли обнять своих, повзрослевших за два месяца сыновей.

Алена Носова: «Он всё время любит быть везде первым, везде главным, у нас ещё в школе это было. И когда здесь мы неделю побыли, капитан позвонил и сказал - вы знаете, у вашего ребёнка лидерские качества проявляются».

Когда пятиклассник Андрей Вавакин несколько лет назад заявил маме, что хочет стать профессиональным военным, она не поверила. Но желание сына крепло с каждым днём. Рассматривали несколько военных училищ, в том числе и Суворовское. А, когда Андрей узнал о том, что в Мурманске, по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина, будет сформирован филиал Нахимовского военно-морского училища, сразу решил, что станет морским офицером.

Андрей Вавакин, нахимовец: «Мне кажется, изменилось не только во мне, а во всех, кто сюда поступил, отношение друг к другу, можно сказать. Мы, как нам всё время говорят наши капитаны, то, что мы быстрее повзрослеем. И мне кажется, это уже немножко почувствовалось, что мы начали уже с этими удостоверениями потихоньку взрослеть».

Алена Носова: «Я со своей стороны, как мама, сделала всё, что от меня зависит. А ему сказала - остальное за тобой. Ну вот, экзамены сдал хорошо и мы здесь».

Андрей Носов: «За страну гордость, за них. Видно, что взрослые они стали».

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