Прогноз погоды по Мурманской области на 31 октября

Переменная облачность. Местами небольшой снег, утром туман, изморозь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7 -12°, при прояснениях -13 -18°, днем -4 -9°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 31 октября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-6..-8
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-8..-10
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-7..-9
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-12..-14
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-10..-12
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-10..-12
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-10..-12
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 октября
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -4..-6
|
вечером -6..-8
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков