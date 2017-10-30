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Прогноз погоды по Мурманской области на 31 октября

13:0330 октября 2017Просмотров: 72

Переменная облачность. Местами небольшой снег, утром туман, изморозь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7 -12°, при прояснениях -13 -18°, днем -4 -9°. Гололедица, местами сильная. 

Прогноз погоды на 31 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

-6..-8

без осадков

без осадков

Умба

-6..-8

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Полярные Зори

-8..-10

-6..-8

без осадков

без осадков

Апатиты

-10..-12

-6..-8

без осадков

без осадков

Кировск

-7..-9

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-12..-14

-6..-8

без осадков

без осадков

Мончегорск

-10..-12

-6..-8

без осадков

без осадков

Ловозеро

-8..-10

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Оленегорск

-10..-12

-6..-8

небольшой снег

без осадков

Никель

-10..-12

-7..-9

без осадков

без осадков

Заполярный

-10..-12

-7..-9

без осадков

без осадков

Североморск

-7..-9

-4..-6

без осадков

без осадков

Мурманск

   -7..-9

-4..-6

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 октября

Температура воздуха

утром -7..-9

днем -4..-6

вечером -6..-8

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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