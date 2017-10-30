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Прокуратура помогла восстановиться на работе жительнице Заозерска

13:4130 октября 2017Просмотров: 152

В суд обратилась жительница Заозерска, требуя признать незаконным приказ об увольнении с работы.

В обоснование своих требований женщина указала, что дисциплинарного проступка не совершала, прогул был вызван ненадлежащим и опасным для жизни состоянием рабочего помещения войсковой части.

Как выяснилось, работодателем не были обеспечены безопасные условия труда, в связи с чем отказ от выполнения работы уволенной гражданки не может рассматриваться как виновное неисполнение должностных обязанностей.

Кольский районный суд признал приказ командира воинской части незаконным, женщину, уволенную незаконно, восстановил на работе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком.

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