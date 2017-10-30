С начала года в Кольском районе выявили свыше 330 случаев нетрезвой езды

В период с 27 по 29 октября на территории Кольского района проведены профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

Сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялись массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года на территории Кольского района выявлено свыше 330 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, кроме того в отношении 31 нарушителя возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ – (за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В период проведения мероприятия выявлено 6 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, причем в двух из них водители от медицинского освидетельствования отказались, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району.

ОГИБДД по Кольскому району призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и сообщать о лицах, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии по телефону Дежурной части ОМВД России по Кольскому району 8(815-53)-33172, 02.