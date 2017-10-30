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Сегодня в Мурманской области стартовал 16 чемпионат по снайперской стрельбе

20:0730 октября 2017Просмотров: 90

Сегодня в Заполярье стартовал 16 чемпионат по снайперской стрельбе. Он традиционно посвящен памяти сотрудника отряда спецназа УФСБ России по Мурманской области капитана Андрея Николаева, погибшего в 2002 году во время боевой операции на Северном Кавказе.

На этот турнир приезжают снайперы практически со всей страны от Дальнего востока и до Калининграда. За 16 лет уже сменилось несколько поколений снайперов. Это не только обмен опытом, но и отличная тренировка. Программа соревнований усложняется с каждым годом, специальных упражнений, которые необходимо выполнить становится больше.

Юрий Хомчик, начальник регионального отдела специального назначения УФСБ России по Мурманской области: «Если раньше были такие простые, лег выстрелил, сейчас из неудобных положений много упражнений, ночное время, с перепадами высот, большие расстояния, поэтому двигаемся вперед».

Многих стрелков эти соревнования и привлекают тем, что за время турнира можно потренироваться в абсолютно разных условиях. Ведь северная погода бывает очень переменчива.

Сергей, участник соревнований: «Температура, ветер резкий, это непосредственно касается снайперской стрельбы, иногда густые осадки, что уменьшает видимость. Мы должны выполнять задачи в любом регионе, так что это хорошая школа».

Соревнования продлятся пять дней. За это время участники проверят свои навыки снайперской стрельбы на нескольких полигонах в различных погодных условиях.

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