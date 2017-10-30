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В России с 2018 года вырастут социальные пособия

15:4530 октября 2017Просмотров: 74

Выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля 2018 года должны в среднем увеличиться на 3,2 % — именно такой показатель инфляции по итогам текущего года прогнозируют в правительстве. Также может увеличиться размер пособия по безработице.

Об этом сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на «РГ».

С нового года федеральным законом устанавливается единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Определение коэффициента индексации возлагается на правительство России.

Поскольку по итогам 2017-го инфляция ожидается на уровне 3,2 %, именно такой процент индексации и заложен в постановлении. Впрочем, размер индексации будет уточнен после расчета Росстатом индекса потребительских цен и его официальной публикации в январе 2018 года. Будут повышены выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы и ветеранам.

Вырастут компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Кроме того, речь идет о социальных пособиях на погребение, единовременных пособиях беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособиях лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Будут повышены и некоторые другие социальные выплаты.

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