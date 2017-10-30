16+
!-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Североморске подросток нашел четыре авиационных боеприпаса

11:3030 октября 2017Просмотров: 66

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области обезвредили четыре авиационных тепловых отстрела, обнаруженных в ЗАТО Североморск Мурманской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Североморска о том, что его сын принес домой с прогулки предметы цилиндрической формы, похожие на шашки или ракетницы.

По указанному адресу прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Специалисты обследовали подозрительные предметы.

По предварительным данным перед Росгвардейцами находились четыре авиационных тепловых отстрела, содержащих пороховой заряд.

Подозрительная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для проведения дальнейшей проверки специалистами экспертно-криминалистического центра, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области. 

Читайте также
Пограничники поймали двух браконьеров на реке ПеченгаЗа три дня дорожная полиция задержала 28 нетрезвых водителей в Мурманской областиТаможенные посты в Мурманской области перешли на зимний график4 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится «Ночь искусств»
Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета вблизи архипелага ШпицбергенВ Мурманской области полиция разыскивает обвиняемого, скрывшегося от следствия4 ноября в Мурманском областном художественном музее пройдет «Ночь искусств»На Северном флоте в честь 73-й годовщины разгрома гитлеровцев в Заполярье поднято Знамя ПобедыВ Мурманской области ожидается до -6 градусовВ Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения в нахимовцы
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс