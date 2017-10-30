В Заполярье прошел фестиваль научных открытий Arсtic Wave

Мончегорск погрузился в атмосферу научных открытий на фестивале «Arctic Wave». Его для жителей города металлургов организовали «Норникель» и его дочернее предприятие Кольская ГМК. На «Арктической волне» прокатились Владимир Школьников и Константин Кабанец.

«VR, дополненная реальность, робототехника, и многое другое. Любителей современных технологий… Да вы сами посмотрите, как много их собралось. Все они пришли на фестиваль научных открытий «Arctic Wave». И мы тоже здесь! Погнали!»



Кажется, что в мончегорский центр культуры пришли не только все школьники города, но и их родители. Все потому, что программа способна заинтересовать каждого. Мастер-классы по созданию роботов, 3D-проектированию, дополненной реальности, анимации. А ещё, лекции известных научных журналистов, популяризаторов науки и встреча с космонавтом.



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов Кольской ГМК: «Каждый должен нам себе ответить на этот вопрос: зачем он сюда пришел, что он от этого хочет. Поэтому мероприятие и запланировано таким образом, что работает одновременно 6 площадок с разными направлениями деятельности. Компании это нужно для того, чтобы подстегнуть интерес и научить техническому творчеству. Потому что мы заинтересованы, и мы нуждаемся в молодых, технически грамотных специалистах».



Зачем Мончегорску нужен фестиваль? Истину мы решили искать в ответах непосредственных участников действа - молодежи, для которой всё и организовали. «Что ты хочешь получить от «Arctic Wave»? Этот вопрос я задавал школьникам перед церемонией открытия.



Сергей Савицкий: «Положительные эмоции! - Ну ты что, только за эмоциями сюда пришел? Наверное, присмотрел какие-то площадки. - Да, присмотрел! Я хочу увидеть бой роботов! - Бой роботов? А почему тебе это интересно? - Потому что я люблю программирование и робототехнику!»



Илья Градусов: «Я пришел посетить лекции и научиться делать механическую руку с гидравлическим приводом!»



Мария Науменко, Анастасия Черникова: «Что-то новое узнать!

- И что уже хотите посетить?

Летчика-испытателя! Мы хотим услышать летчика-испытателя, ну, космонавта.

- То есть, космонавт, это самое интересное?

- Да, космонавт-космонавт!

- А вы в детстве мечтали быть космонавтами?

- Да, конечно! Кто не мечтал?»



Анна Маркова: «Молекулярную кухню хотим посетить!»



Артем Лапин: «Я хочу получить награду!

- Награду? А за что?

- Я участвую в «Arctic wave» практически. Мы снимали с «Кинолабом» проект, и его будут презентовать. Сегодня, в 12 часов».

Юлия Зорина, главный менеджер управления благотворительных программ «Норникеля»: «Была обширная промо-кампания перед фестивалем. Мы запускали проект «Kino Lab», когда ребята снимали ролики про город, находили какие-то лайфхаки в своем городе, распространяли это через соцсети».



Ребята, и в том числе Артем Лапин, у которого мы брали интервью, получили награды за свою работу в «Кинолабе» - проекте, объединяющем молодых журналистов, документалистов, киношников и блогеров.



Лозунг фестиваля - «дополняй реальность». VR, или виртуальная реальность, это одно из передовых направлений современных медиа. Участникам предложили опробовать её на себе.

Роман Касперович, представитель оргкомитета фестиваля: «Это не только развлечение! Тот же «Google» уже делает приложение «Google blocks». По большому счету. Это задатки большого архикада, или подобных систем, где вы сможете проектировать здания и прочие конструкции с помощью VR технологий».



Часть образовательной площадки фестиваля - встречи с известными людьми. Тим Скоренко - популяризатор науки. Он писатель, журналист, главный редактор сайта «Популярная механика». Тема его лекции - «Как стать изобретателем». Детям это безумно интересно.



Тим Скоренко, главный редактор сайта «Популярная механика», писатель: «Взрослые чаще всего уже выбрали себе какую-то профессию, направление, они живут в некоем замкнутом мире. А у детей еще впереди гигантское количество времени, надежд, и чем больше им путей при этом открыть, тем, наверное, круче ребенок будет в дальнейшем».



Следующую лекцию читает Сергей Белков. Он - химик-флейворист. Чтобы было понятнее, Сергей занимается тем, что создает пищевые ароматизаторы. А еще, он блогер и научный журналист. В своих статьях и лекциях он разбирает различные мифы и заблуждения о химии в еде.



Сергей Белков, химик-технолог: «В химической промышленности сегодня применяется много химических ингредиентов. В том числе, моя работа - это чистая химия. Но на самом деле, это никак не влияет на ваше здоровье, не важно, сколько Е-добавок в упаковке, не важно, сколько ароматизаторов в составе. Ценность еды, она определяется не пищевыми добавками, а белками, жирами и углеводами».

Самый, пожалуй, большой ажиотаж вызвала встреча с Дмитрием Петелиным. Космонавт-испытатель оценил важность фестивалей науки.



Дмитрий Петелин, космонавт-испытатель: «Я думаю, современное поколение больше увлекается чем-то динамичным, чем-то более красочным. И сухие факты, сухие цифры детям не интересны. Нужно что-то интересное и увлекательное, как, например, такие мероприятия, как «Arctic Wave». Я считаю, они очень важны».

Фестиваль научных открытий «Arctic Wave», проводимый Норникелем, всего за один день собрал почти 3000 мончегорцев под одной крышей. И городской центр культуры, где проводилось мероприятие, не пустел до самого вечера.