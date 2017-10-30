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За три дня дорожная полиция задержала 28 нетрезвых водителей в Мурманской области

11:1530 октября 2017Просмотров: 77

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2935 нарушений Правил дорожного движения.

250 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1735 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 118 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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