За три дня дорожная полиция задержала 28 нетрезвых водителей в Мурманской области

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2935 нарушений Правил дорожного движения.

250 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1735 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 118 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).