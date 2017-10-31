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Банк России и Минобрнауки Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения

16:2931 октября 2017Просмотров: 42

Свои подписи в соглашении о сотрудничестве поставили министр образования области Наталия Карпенко и управляющий Отделением Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Климов.

Соглашение определяет направления и формы взаимодействия сторон по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения.

Цель сотрудничества - популяризация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в педагогическом сообществе, содействие проведению мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи в области финансовой грамотности, в том числе проведение олимпиад и тематических соревнований, а также поддержка инициатив, направленных на создание и развитие образовательных процессов.

«Современный человек должен хорошо ориентироваться в мире финансовых услуг, которые становятся все более сложными, знать, как защитить свои права. Чем раньше ребята начнут повышать уровень финансовой грамотности, тем проще им будет принимать грамотные решения во взрослой жизни», - отметил управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

 

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