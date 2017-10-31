Где в Мурманске уже можно покататься на лыжах и сноуборде

Первый снег уже выпал, но горнолыжный сезон еще не начался. Однако встать на доску и скатиться со склона можно уже сейчас - в Мурманске появился виртуальный симулятор горных лыж и сноуборда. Куда хотите отправиться? В Альпы? Мон-Трамблан? Аспен? Лучшие горнолыжные трассы мира уже ждут мурманчан! Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

Защелкиваем крепления, выбираем трассу, меняем характеристики снега и - вперед. Нет, это не новомодная компьютерная игра, хоть выглядит и похоже. Это - тренажер, имитирующий горный склон. Перед панорамным экраном сейчас Валентина Голенкова - молодая звезда горнолыжного спорта.



Валентина Голенкова, член сборной команды России, мастер спорта международного класса по горным лыжам: «Этот тренажер - самый ближайший к горным лыжам, пожалуй, симулятор. Практически те же самые ощущения, что и на лыжах, правда, снега нет и лыжи не ходят. Здесь они стоят на определенном уровне, заданном, ноги на своем месте. И включаются те же самые мышцы туловища, и работа та же самая производится».



Валентина поделилась секретом - профессиональные спортсмены используют подобные симуляторы для подготовки к соревнованиям. Например, известно, что чемпионат будет проходить, скажем, в Альпах. Или на склонах Эльбруса. Загружаем нужную трассу в компьютер и обкатываем её вдоль и поперек.



Светлана Рафаиловна Петухова, старший тренер областной спортивной школы по горнолыжному спорту: «Есть возможность регулировки программы, которая позволит вам отработать движения, которые почему-то не удаются вам на склоне. Сформировать и закрепить правильные навыки катания. Получить какие-то новые ощущения. Кроме того, это хорошая аэробная нагрузка и нагрузка для мышц всего тела».



За несколько минут можно поменять не только трассу, но и снаряжение: лыжи заменить на сноуборд. Симулятор создает такие же перегрузки, инерции и ускорения, какие вы бы ощутили на склоне. Это - бонус для новичков. Можно осваивать азы в тепле и безопасности.



Андрей Азаров впервые на симуляторе. Он - сноубордист-новичок. К его собственному удивлению, уже через 10 минут занятий Андрей уверенно чувствует себя на виртуальном склоне.



Андрей Азаров, сноубордист-новичок: «Неожиданно реалистично. Очень близко к тому, что есть на самом деле. От тренажера не ожидал такого. Очень легко! Я сначала думал, что вообще не получится. Но неожиданно просто оказалось, когда видишь перед собой реальную трассу, начинаешь выполнять те движения, которые выполняешь на обычном склоне и получается все достаточно просто».

Тренажер подойдет и любителям подготовленных склонов и тем, кто предпочитает только что выпавший снег, так называемый «пухляк», и приверженцам фрирайда.



Геннадий Балаба, тренер фитнес-клуба X-Fit: «Потому что техника везде одна. Что вы будете заниматься на горнолыжном тренажере, что на снегу - движения те же, стереотип правильный. Можно его отработать, можно закрепить. И начинающему сноубордисту или горнолыжнику будет проще на горнолыжном склоне, когда он освоит этот тренажер».



Реальное катание по виртуальным склонам - это еще и хорошая силовая и кардио тренировка. Так что, если надоело бегать на дорожке, или крутить педали велотренажера, добро пожаловать на лучшие горнолыжные курорты. Правда, виртуального мира.