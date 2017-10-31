Грандиозным событием, заставляющим ещё раз задуматься о принципиальной важности вдумчивой молодёжной политики на всех уровнях, назвала губернатор Марина Ковтун прошедший в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впечатлениями о фестивале глава региона поделилась сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.



«Мы в регионе стараемся делать ставку на нашу талантливую и активную молодёжь, поддерживать её во всех начинаниях, и это даёт вполне конкретные, заметные результаты. И вот ещё одна хорошая новость: двое молодых северян вышли в финал всероссийской премии «Студент года», – сообщила губернатор.



Национальную премию «Студент года» реализует Российский Союз Молодежи, региональный этап премии в Мурманской области проводит министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. В номинации «Доброволец года» в списке 19 финалистов – студентка МАГУ Александра Молодцова; в номинации «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций» среди 10 финалистов – студент Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Замшев.



«Отмечу, что оба они в этом году представляли Мурманскую область на форуме «Ладога». Я от души поздравляю наших ребят, желаю им победы в финале и надеюсь, что этот успех для Мурманской области – далеко не последний», – подчеркнула Марина Ковтун.



Марина Ковтун заявила, что считает необходимым включать активных и талантливых молодых людей в кадровый резерв исполнительных органов государственной власти. Также губернатор поручила министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям разработать концепцию молодежной политики в Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун поручила разработать концепцию молодежной политики в Мурманской области