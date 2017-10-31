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Губернатор Марина Ковтун приняла участие в работе Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

10:4531 октября 2017Просмотров: 23

Сегодня в Мурманске проходит 53-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Парламентариев округа приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона подчеркнула, что результаты работы Парламентской Ассоциации убеждают, что, задавшись общей целью, коллеги-парламентарии способны найти решения самых сложных вопросов – даже тех, что ранее казались неразрешимыми.

Так, например, по итогам прошлой конференции был выработан и направлен в адрес Председателя Госдумы и Председателя Правительства Российской Федерации ряд предложений по совершенствованию законодательного регулирования в сфере аквакультуры. 

Также были подняты такие актуальные темы, как обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, вопросы дорожной деятельности, содержания общего имущества в многоквартирном доме и многие другие. На этот раз в повестке дня конференции – не менее важные вопросы: повышение сбалансированности местных и региональных бюджетов, организация любительского рыболовства, социальная защита инвалидов и пенсионеров.

«Всё это – вопросы, во-первых, насущные; а во-вторых – равно актуальные для любого региона Северо-Запада. Единство нашей повестки ещё раз подчёркивает значимость Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Эта площадка даёт нам возможность выступать «единым фронтом» в деле продвижения законодательных инициатив на федеральном уровне», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона поблагодарила депутатов Мурманской областной Думы за поддержку законодательных инициатив регионального правительства, а руководителей Ассоциации – за эффективное их продвижение на уровне Федерации.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой отметил, что рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием законодательства, выработка единой позиции по актуальным проблемам представляет общественную значимость для всех регионов Северо-Запада.

«Парламентская Ассоциация стала серьёзной площадкой для обмена информацией, идеями и наработками. Она на практике доказала важность взаимной поддержки. Уже не один год здесь обсуждаются общественные и деловые инициативы, которые востребованы и нужны людям», – сказал Сергей Дубовой.

Первым докладом парламентарии заслушали командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменов, который рассказал о роли Северного флота в укреплении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов в Арктике.

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