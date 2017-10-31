Командующий Северным флотом ознакомил парламентариев с боевыми возможностями флота

Экипажи тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» и дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ» приняли с экскурсией на борту своих кораблей участников 53-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в эти дни в Мурманской области.

В работе конференции принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он выступил с докладом о роли Северного флота в укреплении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, защите её национальных интересов в Арктике.

Сегодня командующий флотом встретился с депутатами региональных парламентов на крейсере «Пётр Великий» и ознакомил их с боевыми возможностями флота на примере самого мощного ударного корабля ВМФ России.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разнородные объединения – подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО. Самой мощной составляющей флота являются морские стратегические ядерные силы. Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане.

В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.