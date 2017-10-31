Лидер ЛДПР Владимир Жириновский винит во всех бедах России отсутствие жилья и плохие дороги

С приходом зимы количество ДТП повышается. И связано это не только с погодой, но и с плохим качеством дорог, а где-то и с их отсутствием. Недавно по этому поводу высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, ситуацию с дорогами можно решить в течение ближайших 10 - 12 лет.

Либерал-демократы считают, что нынешние экономические и социальные проблемы существуют, потому что руководство страны не может правильно расставить приоритеты развития. Направляя свое внимание не на то, что нужно. Два главных направления развития должны быть жилье и дороги.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Ну где дороги! Даже Москва-Петербург не можете построить! Дублер Кутузовского не можете построить! Урал-Север - только в 2023 году! А в повестку дня включили в 1912 - при царе еще! Тогда было понятно, что дороги приоритет».



Сейчас проблема плохих дорог остро строит во многих регионах. В интернете можно найти множество роликов о ямах и трещинах на асфальте.



У нас в регионе ситуация с дорогами лучше, чем в целом по стране. Каждый год ремонтируется более 160 километров дорожной сети, приводят в порядок отдельные и сложные участки. В этом году реализован большой международный проект по ремонту международной трассы Мурманск-Никель-Киркенес. 16 километров автодороги «Кола» реконструированы по всем международным стандартам, а норвежцы на своей территории построили мост и тоннель. Дорога стала короче и безопасней.



Но проблемы в Мурманской области, конечно, есть, некоторые из них связаны с суровым северным климатом. Ситуация с Териберкой, дорогу на которую заметает за зиму не один раз, известна многим.



Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Эта дорога находится в самых сложных условиях по снегозаносимости, там нет естественных преград, открытое пространство. Ветер буквально 15-20 метров секунду и все несет на дорогу…»



Министр транспорта региона Дмитрий Соснин, который недавно был гостем программы «Ночные новости», рассказал, что сейчас идут работы над проектом по реконструкции одного из участков автоподъезда к Териберке. Это поможет частично решить проблемы с перекрытием дороги.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «После дорог, приоритет жилье - давайте построим. 15 лет дороги - с 2000 по 2015, с 2016 по 2030 - жилье. Все - и команда уходит. Все знают - молодцы, дороги есть в России, и есть жилье!»

Либерал-демократы считают, что если решить две основные проблемы - жилье и дороги, то все остальное тоже «пойдет», и образование, и медицина. По мнению лидера ЛДПР, все взаимосвязано. Врач должен жить в своей квартире, а «скорая помощь» должна быстро ехать по хорошей дороге!