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Мурманчанин взял деньги за уже проданный виниловый проигрыватель

16:2031 октября 2017Просмотров: 85

Житель Мурманска разместил на популярной интернет-площадке объявление о продаже проигрывателя пластинок. Техника у него поначалу, действительно, была.

Но быстро продав ее, мужчина решил не удалять объявление, а незаконным путем завладеть деньгами других потенциальных покупателей.

Жертвой подозреваемого стал житель Петрозаводска. После телефонных переговоров, он перевел на электронный кошелек продавца 14 тысяч рублей. Тот перестал выходить на связь.

В сотрудничестве с мурманскими коллегами сотрудники полиции Петрозаводска установили личность недобросовестного предпринимателя из сети.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба карельского МВД России.

Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Имеются сведения о том, что от действий 23-летнего подозреваемого пострадали несколько жителей других регионов.

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