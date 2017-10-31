Мурманские знатоки стали обладателями Кубка Кольской АЭС

28 октября в городе Полярные Зори определили лучших знатоков открытого областного турнира по игре «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» на Кубок Кольской АЭС. Абсолютным победителем стала команда из Мурманска – МК «Парадные ватники».

В 2017 году за Кубок боролись 22 команды из городов Апатиты, Кировск, Мурманск и Полярные Зори. Город Полярные Зори представляли сразу семь команд: «Энергия», «Флюенс», «Север», «Смайлик», «Приседать!», «Омега», «Суприм».

«Интеллектуальное движение в Мурманской области существует более 20 лет. Кубок Кольской АЭС один из старейших и престижных турниров региона, который традиционно собирает большое количество команд», – отметил председатель клуба интеллектуальных игр «Полярная сова» Максим Кукушкин.

Турнир состоял из двух этапов. В игре «Что? Где? Когда?» участникам пришлось ответить на 36 каверзных вопросов. По итогам тура первое место - МК «Парадные ватники», на втором месте – «Вспомнить всё», третьей стала команда из города Апатиты «444».

Во второй половине дня участники соревновались в игре «Брейн-ринг». В финале турнира встретились два давних соперника «Вспомнить всё» и МК «Парадные ватники». В итоге «Вспомнить всё» стали обладателями «серебряной» награды, «бронза» досталась команде «Отверженные».

В качестве ведущего, автора пакета вопросов выступил один из известнейших знатоков старшего поколения – Дмитрий Соловьёв. Сертифицированный арбитр и редактор, член правления Международной ассоциации клубов (МАК ЧГК, с 2005-2009), президент Поволжской лиги «Что? Где? Когда?».

Организаторами турнира стали Кольская АЭС и Мурманский областной клуб интеллектуальных игр «Полярная Сова».

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru