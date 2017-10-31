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Мурманский подросток украл магнитолу в магазине бытовой техники

13:3631 октября 2017Просмотров: 55

В полицию обратились сотрудники магазина бытовой техники, расположенного по проспекту Ленина, с заявлением о том, что 28 октября трое подростков украли автомобильную магнитолу «Пионер» стоимостью более 6 тысяч рублей, после чего скрылись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, с изображением подозреваемых в преступлении.

Сотрудниками полиции были установлены двое подозреваемых, однако молодые люди пояснили, что автомагнитола была похищена их знакомым, который успел убежать.

Правоохранителями был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимый 15-летний мурманчанин.

В содеянном он признался. Похищенное злоумышленник собирался продать, однако довести задуманное до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Похищенное изъято в ходе выемки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь молодому парню грозит до двух лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

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