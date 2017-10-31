«Норникель» начал пуско-наладку Быстринского ГОКа

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, приступил к пуско-наладочным работам под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате.

Быстринский ГОК расположен в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведёт строительство комбината с 2013 г., суммарный объем инвестиций компании в этот проект составил 90 млрд руб. Финансовым партнером и банком-кредитором выступает ПАО «Сбербанк».

После выхода на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год Быстринский ГОК станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.

Работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 г., а выход на проектную мощность — в конце 2019 г.

«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство „с нуля“ комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба — наглядный показатель устойчивости российской экономики, её способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме пуско-наладки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Приветственную телеграмму участникам церемонии направил президент РФ Владимир Путин.

«Реализация этого мощного, перспективного проекта — большое событие для Забайкальского края, весомый вклад в развитие отечественной металлургической отрасли. Уверен, новое предприятие, оснащённое эффективными технологиями, отвечающим мировым экологическим стандартам, придаст серьёзный импульс экономике региона, позволит создать современные рабочие места, решить широкий круг социальных проблем», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.