«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском ГОКе

Сегодня ПАО ГМК «Норильский никель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате (ГОК).

«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство "с нуля" комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В торжественной церемонии принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Это важное событие не только для компании «Норильский никель», <...> но и в целом для России, так как происходит в рамках исполнения стратегии по развитию металлургии», - сказал Денис Мантуров.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что это событие – знаковое для региона.

«Строительство ГОКа – яркий пример конструктивного сотрудничества с бизнесом на условиях государственно-частного партнёрства. Кроме того, предприятие сформирует основу для роста экономики муниципальных образований рядом с Быстринским месторождением», – цитирует Сергея Меняйло «Сибирское Агентство Новостей».

Сергей Меняйло зачитал телеграмму президента РФ Владимира Путина. В ней глава государства отметил, что реализация проекта даст импульс экономическому развитию Забайкальского края, позволит создать новые рабочие места.

Производственная мощность Быстринского ГОКа - 10 миллионов тонн руды в год. Всего на комбинате будут работать более трех тысяч человек, включая сотрудников по аутсорсингу. Работать ГОК будет, по меньшей мере, 34 года, информирует «Zabmedia».