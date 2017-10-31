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«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате

20:0431 октября 2017Просмотров: 98

Сегодня на Юго-Востоке Забайкальского края «Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате.

Символическую кнопку для пробного запуска оборудования сегодня нажали глава Минпромторга России Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый вице-президент - операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко и губернатор Забайкалья Наталья Жданова.

Проект относится к числу приоритетных и для «Норникеля» и для Забайкалья. Всего за четыре года компания сумела «с нуля» построить комбинат, по масштабу сопоставимый со стройками периода индустриализации. По оценкам экспертов работа ГОК прибавит 6% к общему производству меди в России. В пресс-службе компании «Норникель» отметили, что работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, а выход на проектную мощность - к концу 2019 года.

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