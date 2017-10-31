Норвежские спасатели подняли со дна Баренцева моря труп одного из членов экипажа упавшего Ми-8

Тело одного погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 у архипелага Шпицберген обнаружено на дне океана.

Как стало известно, один из погибших в результате крушения вертолета был обнаружен днем 30 октября.

Его тело удалось найти с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата на дне океана примерно в 130 метрах от места затопления вертолета, сообщает Gazeta.Ru

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС провели обследование российского вертолета Ми-8, упавшего у берегов Шпицбергена.

Фото: Jostein Fosberg