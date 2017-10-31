Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Пополнение в сейсморазведочном флоте страны. Судно «Академик Примаков» будет искать месторождения нефти и газа.



Что поменять в законодательстве, чтобы жить стало лучше? В Мурманске встретились депутаты Северо-Западного региона.



Беговые дорожки, тренажеры и смотровая площадка. В 2018 году парк на Семеновском озере будет не узнать.

В коробку передач мы вносим ну около двадцати неисправностей. Обнаружить и устранить за 60 минут. В Коле автомеханики сражались за звание «Мастера года».



Зима только на пороге, а в Мурманске уже сегодня можно покататься на лыжах и сноуборде. Где? Расскажем сегодня.