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Полное видео программы «Новости»

20:0031 октября 2017Просмотров: 104

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Пополнение в сейсморазведочном флоте страны. Судно «Академик Примаков» будет искать месторождения нефти и газа.

Что поменять в законодательстве, чтобы жить стало лучше? В Мурманске встретились депутаты Северо-Западного региона.

Беговые дорожки, тренажеры и смотровая площадка. В 2018 году парк на Семеновском озере будет не узнать.

В коробку передач мы вносим ну около двадцати неисправностей. Обнаружить и устранить за 60 минут. В Коле автомеханики сражались за звание «Мастера года».

Зима только на пороге, а в Мурманске уже сегодня можно покататься на лыжах и сноуборде. Где? Расскажем сегодня.

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