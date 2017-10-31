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Прогноз погоды по Мурманской области на 1 ноября

12:5231 октября 2017Просмотров: 83

Переменная облачность. Местами небольшой, на востоке области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, на востоке области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днем -2-7°. Гололедица.

Прогноз погоды на 1 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-9..-11

-5..-7

без осадков

без осадков

Умба

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-9..-11

-5..-7

без осадков

без осадков

Апатиты

-10..-12

-5..-7

без осадков

без осадков

Кировск

-6..-8

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-13..-15

-5..-7

без осадков

без осадков

Мончегорск

-8..-10

-4..-6

без осадков

без осадков

Ловозеро

-7..-9

-3..-5

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-7..-9

-3..-5

без осадков

небольшой снег

Никель

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Заполярный

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Североморск

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Мурманск

   -7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 ноября

Температура воздуха

утром -7..-9

днем -3..-5

вечером -3..-5

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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