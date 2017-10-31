Прогноз погоды по Мурманской области на 1 ноября

Переменная облачность. Местами небольшой, на востоке области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, на востоке области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днем -2-7°. Гололедица.
Прогноз погоды на 1 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-9..-11
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-9..-11
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-6..-8
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-13..-15
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -3..-5
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков