С 1 ноября россияне смогут купить турецкие помидоры
12:3031 октября 2017Просмотров: 121
С первого ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Но ограниченными партиями.
По словам главы Минэнерго РФ, сопредседателя межправительственной Российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Новака, в Россию будет ввезено пока 50 тысяч тонн томатов, сообщает "Российская газета".
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