С 1 ноября россияне смогут купить турецкие помидоры

С первого ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Но ограниченными партиями.

По словам главы Минэнерго РФ, сопредседателя межправительственной Российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Новака, в Россию будет ввезено пока 50 тысяч тонн томатов, сообщает "Российская газета".