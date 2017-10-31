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С 1 ноября россияне смогут купить турецкие помидоры

12:3031 октября 2017Просмотров: 121

С первого ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Но ограниченными партиями.

По словам главы Минэнерго РФ, сопредседателя межправительственной Российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Новака, в Россию будет ввезено пока 50 тысяч тонн томатов, сообщает "Российская газета". 

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