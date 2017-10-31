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С 16 по 17 ноября в Мурманске пройдет международная туристическая площадка «Сделано в Арктике»

11:0031 октября 2017Просмотров: 137

С 16 по 17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится IV международная туристическая площадка «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).

Традиционно туристическая площадка посвящена развитию гастрономического туризма на Кольском полуострове, который год от года набирает обороты.

Для популяризации местных кулинарных традиций среди гостей и жителей региона запланированы разнообразные мероприятия. 

Так, 13 ноября стартует гурме-акция в объектах общественного питания со специальным арктическим меню. В акции могут участвовать объекты общественного питания Мурманской области. Предварительная регистрация – на официальном туристическом портале Мурманской области. Там же будет размещена информация об участниках акции.

16 ноября пройдет выставка-дегустация блюд местной кухни, приготовленных студентами профессиональных образовательных организаций Мурманской области, а также мастер-класс от бренд шефов. На мероприятие, которое проводится совместно с предприятием «Ресторанный Синдикат», требуется предварительная регистрация. В этот же день Центр кластерного развития Мурманской области проведет серию мастер-классов китайской кухни «Особенности приготовления питания для гостей из Китая» для участников туристско-рекреационного кластера. Мастер-классы пройдут в Кандалакше, Апатитах и Мурманске. 

17 ноября на конференции по арктическому круизному туризму соберутся представители Федерального агентства по туризму, правительств Мурманской, Архангельской и Красноярской областей, туроператоров и транспортных компаний. Они обсудят опыт обслуживания круизных компаний, а также ключевые вопросы развития арктического морского туризма Мурманской области. На мероприятие требуется предварительная регистрация.

Контактное лицо для регистрации на мероприятия – ведущий эксперт отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области – Юлия Жукова, e-mail: yuzhukova@gov-murman.ru.

С информацией о других мероприятиях VI ММДН, а также с новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

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