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Северянин украл 200 литров топлива с автобазы в Мурманске

13:2031 октября 2017Просмотров: 276

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району получили заявку от сотрудников полиции на оказание содействия в задержании гражданина, подозреваемого в хищении дизельного топлива на территории автобазы.

Сумма ущерба составляла около 9000 рублей.

Выехав на место хищения топлива, сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина 1978 года рождения и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как удалось выяснить, задержанный свободно украл с территории автобазы около 200 литров топлива.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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