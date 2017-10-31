Северянин украл 200 литров топливо с автобазы в Мурманске

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району получили заявку от сотрудников полиции на оказание содействия в задержании гражданина, подозреваемого в хищении дизельного топлива на территории автобазы.

Сумма ущерба составляла около 9000 рублей.

Выехав на место хищения топлива, сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина 1978 года рождения и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как удалось выяснить, задержанный свободно украл с территории автобазы около 200 литров топлива.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.